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Bankalarda ikinci hafta heyecanı

“Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta maçları dün akşam başladı.

Bankalarda ikinci hafta heyecanı

“Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta maçları dün akşam başladı.

10 Eylül 2019 Salı 09:10
Bankalarda ikinci hafta heyecanı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta maçları dünakşam başladı.

Yapılan ilk hafta maçları sonrasında A Grubu’nda Türkiye İş Bankası, B Grubu’nda KKTC Merkez Bankası ve C Brubu’nda Capital Bank, averajla zirvede yer alıyor.

Toplam 73 golün atıldığı ilk haftanın en farklı skorunu C Grubu’nda Capital Bank, Garanti BBVA’yı 13-1 mağlup ederek aldı.

Haftanın Programı:

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10 Eylül Salı

Ziraat Bankası-T.Halk Bankası

11 Eylül Çarşamba:

Limasol Türk Kooperatif Bankası-Albank

Koop.Merkez Bankası-Şekerbank

Anahtar Kelimeler:
Bankalararası Futbol
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