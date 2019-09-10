Bankalarda ikinci hafta heyecanı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta maçları dünakşam başladı.
Yapılan ilk hafta maçları sonrasında A Grubu’nda Türkiye İş Bankası, B Grubu’nda KKTC Merkez Bankası ve C Brubu’nda Capital Bank, averajla zirvede yer alıyor.
Toplam 73 golün atıldığı ilk haftanın en farklı skorunu C Grubu’nda Capital Bank, Garanti BBVA’yı 13-1 mağlup ederek aldı.
Haftanın Programı:
Ziraat Bankası-T.Halk Bankası
11 Eylül Çarşamba:
Limasol Türk Kooperatif Bankası-Albank
Koop.Merkez Bankası-Şekerbank