Bankalarda gruplar belirlendi

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”, Eylül ayında başlıyor.

3 grupta 15 takım yer alacak

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilecek turnuvada 3 grupta toplam 15 takım mücadele edecek.

Turnuvada; Novabank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Creditwest, Halk Bankası, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Koopbank, Albank, Merkez Bankası, Şekerbank, Capital Bank, Türk Bankası, Garanti BBVA, TEB ve Asbank yer alıyor.

Kurallarla ilgili bilgi verildi

Kura çekimi öncesinde, banka temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunuldu. Türk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kayahan, takım temsilcilerine organizasyonun kuralları hakkında bilgi vererek, bankacılık sektörüne yakışan centilmence bir turnuva yaşanması dileğinde bulundu.

Grup kuraları çekildi

Türk Bankası Genel Müdürlük Binası’nda dün (20 Ağustos Pazartesi) yapılan kura çekimine Capital Bank, Limasol Türk Kooperatif Bankası ve Novabank seri başı olarak katıldı.

A Grubu’nda Novabank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Creditwest, Halk Bankası, B Grubu’nda Limasol Türk Kooperatif Bankası, Koopbank, Albank, Merkez Bankası, Şekerbank, C Grubu’nda ise Capital Bank, Türk Bankası, Garanti BBVA, TEB ve Asbank mücadele verecek.

Büyük çekişme yaşanacak

15. Aykut Z. Müderrisoğlu anısına Bankalar Arası Halı Saha Turnuvası, 2 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla start alacak. Turnuvanın Ekim ayı başında sona ermesi planlanıyor.

Bu sezon kurduğu kadro ile turnuvanın iddialı ekipleri arasında giren ev sahibi Türk Bankası, geçen yılın şampiyonu Capital Bank ve yine iddialı şekilde organizasyona hazırlanan Asbank’ın aynı grupta yer alması, turnuvanın heyecanını bir kat daha artırdı.