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Bankalarda gol yağmuru

Bankalararası halı saha futbol turnuvasında ilk haftada atılan goller turnuvada dikkat çekti..

Bankalarda gol yağmuru

Bankalararası halı saha futbol turnuvasında ilk haftada atılan goller turnuvada dikkat çekti..

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:22
Bankalarda gol yağmuru

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ilk hafta maçları tamamlandı. İlk hafta maçlarında fileler toplam 73 kez havalandı.

TEB bu kez galip: 6-4

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvada haftanın son maçlarında C Grubu’nda Türk Bankası ile TEB ve Garanti BBVA ile Capital Bank karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk maçında mağlup olan TEB, ikinci maçta Türk Bankası’nı 6-4’lük skorla geçti.

Capital farklı başladı: 13-1

Organizasyonun açılış maçında Türk Bankası’nı yenmeyi başaran Garanti BBVA, ikinci maçında ilk karşılaşmasına çıkan Capital Bank’a 13-1’lik farklı skorla mağlup oldu. Bu galibiyetle Capital Bank, grubuna fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

İlk Haftanın Toplu Sonuçları:

A Grubu:

Türkiye İş Bankası-Creditweat: 7-3

Novabank-Ziraat Bankası: 5-3

B Grubu:

Limasol Türk Kooperatif Bankası-Merkez Bankası: 3-0

Albank-KKTC Merkez Bankası: 3-11

C Grubu:

Türk Bankası: Garanti BBVA: 0-3

TEB-Asbank: 4-7

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Türk Bankası-TEB: 4-6

Garanti BBVA-Capital Bank: 1-13

İkinci Haftanın Programı

9 Eylül Pazartesi:

Novabank-Türkiye İş Bankası

10 Eylül Salı

Ziraat Bankası-T.Halk Bankası

11 Eylül Çarşamba:

Limasol Türk Kooperatif Bankası-Albank

Koop.Merkez Bankası-Şekerbank

12 Eylül Perşembe:

TEB-Capital Bank

Türk Bankası-Asbank

13 Eylül Cuma:

Novabank-Creditwest

Türkiye İş Bankası-T.Halk Bankası

Anahtar Kelimeler:
Bankalarası Futbol
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