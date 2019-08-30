banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
286.012
DOLAR
5.8127
STERLİN
7.0931
EURO
6.4175
Hava durumu
HAVA DURUMU
Bakır kazan sirkatı meselesinde 2 kişi daha tutuklandı
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
6 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
banner307
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Bankalarda fikstür belirlendi

Bankalarda fikstür belirlendi

30 Ağustos 2019 Cuma 12:58
Bankalarda fikstür belirlendi

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda eşleşmeler belli oldu.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilecek turnuvada 3 grupta toplam 15 takım mücadele edecek.

Açılış maçı Türk Bankası-Garanti BBVA’dan

2 Eylül Pazartesi akşamı başlayacak olan turnuvanın açılış maçında saat 19.00’da Türk Bankası ile Garanti BBVA karşı karşıya gelecek.

Personel çocukları gösteri maçı yapacak

Açılış mücadelesi öncesinde Türk Bankası personelinin çocukları kısa süreli bir gösteri maçı yaparak, organizasyona renk katacak.

Türk Bankası hazırlıklarını sürdürüyor

Ev sahibi konumunda bulunan Türk Bankası, turnuva öncesinde hazırlıklarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu yıl iddialı bir kadro oluşturan Türk Bankası, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

1. Haftanın Programı:

banner317
2 Eylül Pazartesi:

Türk Bankası-Garanti BBVA

3 Eylül Salı:

TEB-Asbank

4 Eylül Çarşamba:

Türkiye İş Bankası-Credıtwest

5 Eylül Perşembe:

Limasol Türk Kooperatif Bankası-Kooperatif Merkez Bankası

6 Eylül Cuma:

Türk Bankası-TEB

Anahtar Kelimeler:
Bankalar Futbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenicami Akademi Zafer Kupası’na katıldı
Yenicami Akademi Zafer Kupası’na katıldı
Futbola 8 buçuk milyon katkı
Futbola 8 buçuk milyon katkı
Şenol imzaladı
Şenol imzaladı
Hedefleri kupayı kaldırmak
Hedefleri kupayı kaldırmak
Gabira Görneç’te
Gabira Görneç’te
Zorlukasap Kupası İskele'nin
Zorlukasap Kupası İskele'nin
Kaçmaz’ın yardımcıları belli oldu
Kaçmaz’ın yardımcıları belli oldu
Erhan Bolkan’a teşekkür
Erhan Bolkan’a teşekkür
Sapsızoğlu, Cimnastik Dünya Şampiyonasına katılacak
Sapsızoğlu, Cimnastik Dünya Şampiyonasına katılacak
Basketbola sokakta devam
Basketbola sokakta devam

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim