banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104594
ALTIN
267.366
DOLAR
5.6818
STERLİN
6.9720
EURO
6.1897
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Seri hırsız tutuklandı
SERI HIRSIZ TUTUKLANDI
Çocuk tacizcisine 5 yıl!
ÇOCUK TACİZCİSİNE 5 YIL!

Bankalarda eşleşmeler belli oldu

En iyi 2 üçüncü takım, çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Bankalarda eşleşmeler belli oldu

En iyi 2 üçüncü takım, çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

01 Ekim 2019 Salı 10:20
Bankalarda eşleşmeler belli oldu

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda çeyrek final kura çekimi yapıldı.

Dört hafta süren grup aşamasının ardından gruplarında ilk 2’yi alan takımların yanında en iyi 2 üçüncü takım, çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Yapılan kura çekimi sonrasında Limasol T. Kooperatif Bankası-Creditwest, Capital Bank-Novabank, KKTC Merkez Bankası-Asbank ve Türkiye İş Bankası-Koopbank eşleşmeleri gerçekleşti. Bu maçlardan galip ayrılacak takımlar 9 Ekim Çarşamba günü yarı finalde mücadele edecek.

Çeyrek Final Maç Programı:

banner317
2 Ekim Çarşamba:

Saat 19.00 Limasol T. Kooperatif Bankası-Creditwest

Saat 20.00 Capital Bank-Novabank

4 Ekim Cuma:

Saat 19.00 KKTC Merkez Bankası-Asbank

Saat 20.00 Türkiye İş Bankası-Koopbank

Anahtar Kelimeler:
Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Veteran masa tenisçiler bodrum yolcusu
Veteran masa tenisçiler bodrum yolcusu
Bozatlı anısına yarıştılar
Bozatlı anısına yarıştılar
Merve Balkan Şampiyonu
Merve Balkan Şampiyonu
Başarılı olanlar açıklandı
Başarılı olanlar açıklandı
Kartingde final yapıldı
Kartingde final yapıldı
Hentbol U20’ler Girne’de
Hentbol U20’ler Girne’de
Birincilik YDÜ’nün
Birincilik YDÜ’nün
Dairelerde çeyrek final zamanı
Dairelerde çeyrek final zamanı
Atıcılar Pire için yarıştı
Atıcılar Pire için yarıştı
Tansel’in tarak kemiği kırıldı
Tansel’in tarak kemiği kırıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim