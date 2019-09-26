Bankalarda Capital lider

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda dördüncü hafta mücadeleleri devam ediyor.

Capital Bank farklı kazandı: 6-0

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam C Grubu’nda Capital Bank ile Türk Bankası gruplarındaki son maçlarına çıktılar. Lider Capital Bank, Türk Bankası’nı 6-0’lık net bir skorla mağlup ederek, 12 puanla C Grubu’nu zirvede tamamladı.

C Grubu Puan Durumu

O G B M A Y Av. P

1-Capital Bank 4 4 0 0 38 4 34 12

2-Garanti BBVA 3 2 0 1 11 16 -5 6

3-Asbank 3 1 0 2 11 15 -4 3

4-Türk Bankası 4 1 0 3 8 17 -8 3

5-TEB 4 1 0 3 14 30 -16 3

Maç Programı:

26 Eylül Perşembe:

Novabank-T.Halk Bankası

27 Eylül Cuma

Koopbank-KKTC Merkez Bankası

Limasol T.Koop.Bankası-Şekerbank