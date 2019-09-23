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Bankalarda 3’üncü hafta tamamlandı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda üçüncü hafta mücadeleleri tamamlandı.

Bankalarda 3’üncü hafta tamamlandı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda üçüncü hafta mücadeleleri tamamlandı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:00
Bankalarda 3’üncü hafta tamamlandı

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü haftanın son maçlarında farklı skorlar alındı. A Grubu’nda Creditwest, puanı bulunmayan T.Halk Bankası’nı 8-0’lık skorla yenerek, haftayı 6 puanla ikinci sırada tamamladı. B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Koopbank, son sıradaki Albank’ı 15-1’lik farklı skorla yenerek 6 puan ve averajla üçüncü sırayı grubunda zirvede bitirdi.

Grup maçlarında sona doğru

Aykut Zeki Müderrisoğlu Halı Saha Anı Futbol Turnuvasında son hafta maçları 23 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımların yanında en iyi iki üçüncü takım çeyrek finale yükselecek.

Üçüncü hafta maçları sonunda A Grubu’nda Türkiye İş Bankası, B Grubu’nda Koopbank ve C Grubu’nda Capital Bank, zirvede yer alıyor.

Üçüncü Haftanın Toplu Sonuçları:

Limasol Türk Kooperatif Bankası-KKTC Merkez Bankası: 4-7

Albank-Şekerbank: 3-7

Novabank-Creditwest: 1-3

Asbank-Capital Bank: 2-7

Garanti BBVA-TEB: 7-3

Ziraat Bankası-Türkiye İş Bankası: 5-9

Creditwest-T.Halk Bankası: 8-0

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Koopbank-Albank: 15-1

Üçüncü Haftanın Programı:

23 Eylül Pazartesi:

KKTC Merkez Bankası-Şekerbank

24 Eylül Salı:

Türk Bankası-Capital Bank

25 Eylül Çarşamba:

Garanti BBVA-Asbank

Ziraat Bankası-Creditwest

26 Eylül Perşembe:

Novabank-T.Halk Bankası

27 Eylül Cuma

Koopbank-KKTC Merkez Bankası

Limasol T.Koop.Bankası-Şekerbank

Anahtar Kelimeler:
Bankalararası Futbol
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