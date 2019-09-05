Bankalar mücadelesi başladı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’ başladı.

Hakemliğini Alper Aligüllü’nün yaptığı organizasyonun açılış maçında Türk Bankası ile Garanti Bankası karşı karşıya geldi. Turnuvanın başlama vuruşunu merhum Aykut Zeki Müderrisoğlu’nun oğlu Zeki Müderrisoğlu yaptı.

Garanti Bankası galibiyetle başladı: 3-0

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvanın açılış maçına izleyiciler yoğun ilgi gösterirken, Garanti Bankası BBVA Türk Bankası’nı 3-0’lık skorla yendi.

Personel çocukları gösteri maçı yaptı

Açılış mücadelesi öncesinde Türk Bankası personelinin çocukları kısa süreli bir gösteri maçı yaparak, organizasyona renk kattı.

Maç Programı:

4 Eylül Çarşamba:

Türkiye İş Bankası-Credıtwest

5 Eylül Perşembe:

Limasol Türk Kooperatif Bankası-Kooperatif Merkez Bankası

6 Eylül Cuma:

Türk Bankası-TEB