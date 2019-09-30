Bankalar çeyrek finale odaklandı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda dördüncü hafta mücadelelerinde sona gelindi

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam A Grubu’nda Novabank ile T.Halk Bankası karşı karşıya geldi ve bu gruptaki mücadeleler tamamlandı. Günün tek maçında T. Halk Bankası, Novabank’ı 9-5’lik skorla mağlup etti. Bu grupta Türkiye İş Bankası ile Creditwest çeyrek finale kalmayı daha önce garantilemişti.

Çeyrek final kura çekimi bugün

Sekiz takımın temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek çeyrek final kura çekimi bugün Türk Bankası Genel Müdürlüğü’nde saat 11.00’de gerçekleştirilecek.