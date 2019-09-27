Bankalar çeyrek finale doğru

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda dördüncü hafta mücadelelerinde sona geliniyor. Önceki akşam oynanan maçların ardından A Grubu’nda Türkiye İş Bankası ile Creditwest, C Grubu’nda ise Capital Bank ile Asbank, çeyrek finale kalmayı garantiledi.
Creditwest ve Asbank çeyrek finalde
Adım adım çeyrek finale
Bugün oynanacak maçların ardından turnuvada grup aşaması tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan 6 takım ve en iyi iki üçüncü takım çeyrek finalde mücadele edecek. Çeyrek final maçları 2 Ekim Salı günü oynanacak.