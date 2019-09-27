Bankalar çeyrek finale doğru

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda dördüncü hafta mücadelelerinde sona geliniyor. Önceki akşam oynanan maçların ardından A Grubu’nda Türkiye İş Bankası ile Creditwest, C Grubu’nda ise Capital Bank ile Asbank, çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Creditwest ve Asbank çeyrek finalde

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam A Grubu’nda Creditwest, Ziraat Bankası’nı 7-2 yenmeyi başararak, puanını 9’a yükseltti ve grubunu ikinci sırada tamamlamayı başardı. C Grubu maçında ise Asbank, ikincilik için yarıştığı rakibi Garanti BBVA’yı 6-2 yendi. Bu skorla ikinci sıraya yükselen Asbank, gruptan çıkmayı garantiledi.

Adım adım çeyrek finale

Bugün oynanacak maçların ardından turnuvada grup aşaması tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan 6 takım ve en iyi iki üçüncü takım çeyrek finalde mücadele edecek. Çeyrek final maçları 2 Ekim Salı günü oynanacak.