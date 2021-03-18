Ülkemizde futbol liglerinin askıya alınması yonrası 17 Nisan’da başlayacak BAL Ligi’ne gidiş devam ediyor

KKTC’li futbolcuların Türkiye BAL Ligi’ne (Bölgesel Amatör Ligi) gidişleri devam ediyor. Toplam dokuz kulübün anlaşmaya vardığı on dört futbolcumuz, kulüp tesislerine giderek antrenmanlara başladılar.

9 kulüpten 14 futbolcu gitti

KKTC’de futbolun oynatılmaması kararı ve daha sonra yaşanan kısıtlamalarla takımlar düzenli antrenman yapamazken, 17 Nisan’da başlayacak olan BAL ligi öncesinde futbolcularımız kulüplerin gözdeleri oldular. Ardı ardına başlayan ve menejerler aracılığıyla da yürütülen görüşmeler sonrasında toplam dokuz kulüp, on dört futbolcumuzu renklerine bağladı. Futbolcularımızı içerisinde on tanesi, ikişer ikişer olmak üzere aynı takımlara giderken, dört futbolcumuz da tek olarak kadrolara dahil edildiler.

Rahatsız olan kulüpler var

Bu arada gidişlerin kesinleşmesinin ardından, giden futbolcuların lisanslarının bulunduğu kulüplerden bazılarında rahatsızlık oluştuğu öğrenildi. Gidiş aşamasında kulüplerin emeklerinin gözardı edildiği ifade edilirken, bazı futbolcuların, teklif almaları halinde profesyonel üst liglerde bile oynayabilme durumunun, KKTC’deki kulüplerini ciddi anlamda rahatsız ettiği kaydedildi.

Lig 52 grupta oynanacak

Türkiye Futbol federasyonu tarafından organize edilen ve fikstür çekimi henüz yapılmayan “Türkiye Bölgesel Amatör Ligi” 17 Nisan’da başlatılacak. Toplam 15 haftada tamamlanması planlanan lig, 52 gruptan oluşacak. Gruplarda yer alacak takım sayılarına göre iki veya üç devreli lig usulü de uygulanabilecek. Her grubun birincisi olan takım, bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak. Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, 9 ayrı tarafsız grup merkezinde maçlarını oynayacak ve 9 bölgenin birincileri TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak.

Listede 14 futbolcumuz var

Futbolcu KKTC Kulübü BAL Ligi Kulübü

Ünal Kaya Mağusa Türk Gücü Aydın Yıldızspor

Mehmet Altın Yonpaş Dumlupınar Aydın Yıldızspor

Mert Güçlücan Yonpaş Dumlupınar Gaziantep Ankaspor

Emre Soytürk Yonpaş Dumlupınar Akşehirspor

Ahmet Hatay Gönyeli Eskişehir Yunus Emre Spor

Rahmi Çelik Lefke Eskişehir Yunus Emre Spor

Rifat Hacıarifoğlu Küçük Kaymaklı Ürgüpspor

Hasan Akkuyu Hamitköy Ürgüpspor

Kenan Oshan Doğan Türk Birliği Mersin Erdemli Belediyespor

Dursun Cem Ateş Doğan Türk Birliği Mersin Erdemli Belediyespor

İbrahim Hatay Baf Ülkü Yurdu. Dersimspor

Okan Gün Lefke Dersimspor

Hasan Celil Evren Yenicami Yalova Kadıköy Spor

Ümitcan Babahan Çetinkaya Buca Zaferspor