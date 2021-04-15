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Bakan Arıklı’dan basketbola yeşil ışık

Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, spordan da sorumlu olan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile basketbolun geleceğini görüştü.

15 Nisan 2021 Perşembe 16:47
Bakan Arıklı’dan basketbola yeşil ışık
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topçu da hazır bulundu.

Basketbol Federasyonu yetkilileri, Bakan Arıklı’ya tüm dünyada spor faaliyetlerinin devam ettiğini, bunun da toplumlara moral olduğunu aktararak, 28 Nisan’da basketbol liglerinin açılması taleplerini iletti.

Sağlık Üst Kurulu ile görüşerek Bakanlar Kurulu’na taşıyacak

Bakan Erhan Arıklı ise konuşmasında basketbol liglerinin başlaması gerektiğini, bu öneriyi Sağlık Üst Kurulu ile değerlendirerek Cuma günkü Bakanlar Kurulu’na taşıyacağını ileterek, ilk oynanacak basketbol karşılaşmasını da izlemeye gideceğini kaydetti.

Bakan Arıklı, oynanacak maçların televizyon ve internet üzerinden yayınlanması ve bu sayede topluma moral aşılanması tavsiyesinde de bulundu.

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