Bahçeli’de kriz

Bahçeli Başkanı Şengün, yaptığı açıklamada krizden önce Belediye ve diğer sponsorlardan aldığı sözlerin bu saatten sonra gerçekleşemeyeceğini, maddi anlamda bütün insanların sıkıntı içinde olduğunu, bu dönemde insanlara maddi baskı yapamadıklarını bunun için maddi sıkıntı içinde olduklarını açıkladı.
Genç Başkan, Temmuz ayı içerisinde insanların klimasız ortamlardan çıkamadığı yerde biz bu çocuklardan başlamayan ligin bitirilmesini istememiz ne kadar sağlıklı diyerek sözlerini tamamlarken büyük ihtimalle ligden çekileceklerini açıkladı.