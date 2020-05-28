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Bahçeli’de kriz

Bahçeli Başkanı Cafer Şengün, yaşanan maddi krizden dolayı büyük ihtimalle ligden çekilme kararı alma eşiğinde olduklarını açıkladı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:37
Bahçeli’de kriz
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Bahçeli Başkanı Şengün, yaptığı açıklamada krizden önce Belediye ve diğer sponsorlardan aldığı sözlerin bu saatten sonra gerçekleşemeyeceğini, maddi anlamda bütün insanların sıkıntı içinde olduğunu, bu dönemde insanlara maddi baskı yapamadıklarını bunun için maddi sıkıntı içinde olduklarını açıkladı.

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Başkan Şengün, ayrıca sahaların yetersiz oluşu ve Temmuz ayında 40 kusur derecede nem ve sıcaklık altında toprak sahada oynamanın doğru olmadığını düşünüyoruz dedi.

Genç Başkan, Temmuz ayı içerisinde insanların klimasız ortamlardan çıkamadığı yerde biz bu çocuklardan başlamayan ligin bitirilmesini istememiz ne kadar sağlıklı diyerek sözlerini tamamlarken büyük ihtimalle ligden çekileceklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
BahçeliCafer Şengün
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