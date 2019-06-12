Bahadır istifa etti Beyzabayram aday

Süper Ligden küme düşen Esentepe’degörevinden istifa ederken yapılacak genel kurulda İbrahim Beyazbayram’ın aday olduğunu açıkladı.

Bahadır basın bildirisinde “Geçtiğimiz Haziran ayında Esentepe spor kulübünde başkan adayı çıkmaması sonucu, kulübün başkanlık görevini severek ve isteyerek üstlenmiştim. Esentepe Spor Kulübü olarak;Benim başkanlık dönemimde takımımız lig düşmüştür buda ben ve yönetim kurulum başarısız olmuştur. Kulübümüz tüzüğü gereği başkanlık süresinin iki yıl olmasına rağmen, kulübümüzde yeni bir heycan,motivasyon sağlanabilmesi adına yönetim kurulu üyelerimizden İbrahim BEYAZBAYRAM arkadaşımızın bu bayrağı ileriye taşıması için gorevimden istifa ettiğimi ama kulüp yönetiminde en aktif şekilde yer alacağımı ve görev yaptığım bir yıllık süre zarfında yanımda olan herkese teşekkür ederim” dedi