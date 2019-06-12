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Bağcıl ve Denizli Sahaları bakıma alındı

Bağcıl ve Denizli Sahaları bakıma alındı

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:15
Bağcıl ve Denizli Sahaları bakıma alındı

Spor Dairesi Müdürlüğü, futbol sezonunun tamamlanmasıyla birlikte tüm bölgelerde başlattığı saha bakım-onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Daire bu bağlamda Batı bölgesi sahalarından olan Denizli Sahası ve Bostancı Bağcıl Sahası’nı da bakıma aldı. Her iki sahada da vertikat, delme ve kumlama işlemleri yapıldıktan sonra sahalara ara ekim yapılarak yeni sezona hazır duruma getirilecek.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, saha bakım-onarım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve tüm bölgelerde aralıksız çalışmaların sürdüğünü belirterek, hedeflerinin yeni futbol sezonu öncesinde tüm sorunlu sahaların bu sıkıntılarını ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı. Özellikle uzun yıllardır (19 yıldır) sahasında bakım-onarım yapılmayan Denizli Sahası’nın sulama sitemi dahil yeniden elden geçirilerek ekim yapıldığını da aktaran Değirmencioğlu, önümüzdeki hafta bu çalışmaların Mağusa bölgesinde de süreceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Futbol Sahaları
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