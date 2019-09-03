Bağcıer Kupası Düzkaya’nın 4-3

Merhum Nihat Bağcıer anı turnuvasını finalde rakibi Gençler Birliği’ni 4-3 mağlup eden Düzkaya kazandı.

Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda oynanan final maçında Düzkaya ile Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi Düzkaya 4-3 kazandı. Maça iyi başlayan İskele ekibi oldu ve kırmızı siyahlılar Şenol’un golü ile 1-0 öne geçti. Bu golden kısa bir süre sonra Düzkaya, Erdoğ’un kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. 1-1’den sonra baskısını artıran G.Birliği, Şenol ile penaltı kazandı. Atışı kullanan Bülent skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. İkinci devrede Düzkaya takımı Ahmet’in golü ile yeniden eşitliği yakalarken, G.Birliği Emre Özsin ile yeniden öne geçti. Bu kez sahneye Kone çıktı ve skor 3-3 oldu. Maçın son bölümünde Kone ile bir gol daha bulan Düzkaya maçı 4-3 kazanarak kupanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrasında birinci Düzkaya ve ikinci G.Birliği takımlarına kupaları merhumun ailesi tarafından takdim edildi.