Baf’tan altın gibi 3 puan 1-0

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Burak Mandıralı, Fatih Bardakçıoğlu

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan, Doğan(Tahsin dk. 67), Fikri, İ. Hatay, H.Taşçı Hasan, Ömer(metin dk. 57), Mustafa Adeola, Kossi(Osman dk. 75), Cevdet

K.KAYMAKLI: Salih, Taner, Mehmet(M. Göçben dk. 80), Osita, Barkın, Diabone, Okafor, Bahadır Berkem, Rifat(Muhammet dk. 61), Yusuf(Emre dk. 83)

GOLLER: Dk. 72 Adeola(Baf Ülkü Yurdu)

K-Pet Süper Ligi’nin 22. Hafta karşılaşmasında Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı 1-0 yenerek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.

2. dakikada sol taraftan gelişen Baf Ülkü yurdu atağında Cevdet’in pasında boş pozisyonda Kossi çok yavaş vurarak topu kalecinin kucağına attı.

31 dakikadaki Baf Ülkü Yurdu atağında Mustafa’nın rakip ceza alanı içinden çarpraz pozisyondaki şutu yavaş olmasına rağmen kaleci Salih iki hamlede topa sahip oldu.

72. dakikada Baf Ülkü yurdu öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Kossi’nin pasında topu iyi takip eden Adeola takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

89. dakkada Baf Ülkü Yurdu kazanılan faul atışını çabuk kullandı, topla rakip ceza alanına giren Cevdet oldu. Ancak çok yalnız kalınca kaleye vurmayı denedi top yan ağlarda kaldı.

Baf Ülkü Yurdu bu galibiyetle puanını 28 yaptı.

U-21 Gençler maçını K.Kaymaklı gençleri 3-0 kazandı.