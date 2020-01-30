Badminton’da U-13 mücadelesi

Badminton federasyonunun düzenleyeceği U13 Şampiyonası yarın Yakın Doğu Koleji Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Turnuvada en büyük 2008 doğumlu ve en küçük de 2010 doğumlu sporcular yarışacak.

Başkan Fırat Deniz geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Elazığ ve Malatya illerindeki depremde zarar gören vatandaşlara yönelik yardım amaçlı yapılacak olan bu turnuvaya kıyafet veya maddi yardım yapılabileceğini belirtti.

Yardım kampanyasının sadece badminton camiası ile sınırlı olmadığını, herkesin katkı koyabileceğini söyledi. Deniz, yardımların Federasyona makbuz karşılığında veya banka hesabına yapılabileceğini ancak bağışlanacak olan kıyafetlerin yeni (kullanılmamış) olması gerektiğini sözlerine ekledi.