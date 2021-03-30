Badmintonda Sporcu Sakatlığı semineri yapıldı

Başkan Fırat Deniz'in yaptığı açılış konuşmasından sonra KKTC Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı, Spor Hekimliği Uzmanı ve Uzm. Dr. Nevzad Denerel tarafından verilen seminerde video destekli yapılan sunumdan sonra program soru cevap şeklinde verimli bir şekilde gerçekleştirildi. Başkan Deniz bu gibi eğitimlerin gerekli ve önemli olduğunu vurgulayarak önümüzdeki günlerde bu gibi bilgilendirici eğitimlerin verilmesine, diyetisyen eğitimi, antrenör eğitimi ve hakemlik eğitimi ile de devam edeceklerini belirtti.
30 Mart 2021 Salı 19:50