Badmintonda online seminer gerçekleşti

Cuma akşamı saat 20.45’de zoom programı üzerinden online düzenlenen Antrenör ve Sporcu semineri yaklaşık iki saat sürdü.

Başkan Fırat Deniz'in yaptığı açılış konuşmasından sonra Türkiye Badminton Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı, ile Türkiye Badminton Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Doç Dr. Volkan Gürses tarafından verilen seminer Antrenör ve Sporcuların Covid19 sonrası spora dönerken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirildiler.



Başkan Deniz bu gibi eğitimlerin gerekli ve önemli olduğunu vurgulayarak önümüzdeki günlerde bu gibi bilgilendirici eğitimlerin verilmesine hakemlik eğitimi ile de devam edeceklerini belirtti.

