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Badmintonda ödüller veriliyor

Online challenge badminton top sektirme yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilmeye başlandı

03 Mart 2021 Çarşamba 20:01
Badmintonda ödüller veriliyor
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Online challenge badminton top sektirme yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilmeye başlandı

Badminton Federasyonu tarafından organize edilen online challenge top sektirme yarışmasında dereceye girenlere ödülleri dağıtılmaya başlandı.

13 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen ferdi top sektirme yarışmasında ve 14 Şubat 2021 tarihinde sevgililer gününe özel düzenlenen sevgi dolu yarışmaya katılan ve dereceye girenler ödüllerini alıyor.

Top sektirme yarışmasına katılanların zevkli ve eğlenceli bir şekilde yarışmaları ve turnuvanın sonunda çok mutlu olduklarının gözlendiği organizasyonda ana sponsor Anıl Spor’un ve diğer yerli firmaların hediyeleri sahiplerine ulaşmaya başladı.

Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz organizasyona ilginin memnuniyet verici olduğunu ve organizasyonun çok güzel geçtiğini belirtti. Covid 19 virüsü nedeniyle evlere kapanan ve zor bir süreçten geçen gençlerimiz yanında yetişkinler için de bu gibi sosyal sorumluluk projelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Turnuvaya sporcuların yanında hiç spor yapmamış kişilerin de katıldığını vurgulayan Federasyon Başkanı Deniz; bu süreçte bu kişilerin de badminton sporuna ilgi duymalarının bir avantaj olduğunu, bu spora başlayacak her bireyin kendileri için bir kazanç olduğunu belirtti. Ferdi top sektirme yarışmasında dereceye girenlere sponsor olarak katkı koyan ana sponsor Anıl Spor Direktörü Engin Anıl’a teşekkür eden başkan Deniz, sevgililer gününe özel düzenlenen sevgi dolu yarışmaya katkı koyan yerli firmalarımıza (Eyya Restoran-Mar Tavukçuluk-Ascan Sigorta-İrmar Market-Rixol Ltd-Tüccaroğlu-Doğtech Motors-Anıl Spor’a)da ayrıca teşekkür etti.  

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