Badmintonda mali olağan genel kurul yapıldı

Badminton Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu önceki gün yapıldı. Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Badminton Federasyonu Lokalinde saat 16.30’da gerçekleşen genel kurul Başkan Fırat Deniz’in açılış konuşması ile başladı ardından divan kurulu oluşturuldu. İlk olarak faaliyet raporu ardından da mali rapor üyelerin onayına sunularak onaylandı. Daha sonra Covid sonrası spora dönüş, köy projesinin devamı ve 2021 yılında yapılması planlanan faaliyetler konusunda görüş birliğine varıldı. Genel Kurul daha sonra dilek ve temennilerle son buldu.