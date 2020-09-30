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Badmintonda köy projesi

30 Eylül 2020 Çarşamba 00:31
Badmintonda köy projesi
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Badminton Federasyonu köylerde badminton sporunun yaygınlaşması için Aslanköy’e malzeme yardımı yaptı

Badminton Federasyonu, ülkemizde Badminton sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması için köylere yatırım yapıyor.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz önderliğindeki yönetim kurulu aldığı kararla badmintonun ülkemizde gelişebilmesi ve yaygınlaşması için köylere saha ve malzeme yardımı yapma kararı aldı.

Federasyon Başkanı Deniz yaptığı açıklamada gençliğimize alternatif sporlar ve bu sporları yapabilecek alanların yapılması gerektiğini bu düşünce ile hareketle köylerimize çocuk ve gençlerin yararlanabileceği alanlar oluşturacaklarını belirtti.

Başkan Fırat Deniz Badminton'da köy projesi sayesinde spor yapmak için merkezlere gidemeyen çocukların da spor yapabilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını  belirtti.

İlk yatırım Aslanköy'e

Başkan Deniz ilk olarak Mesarya bölgesine bağlı Aslanköy'de Badminton sporunun yapılabilmesi için hafta sonu gerekli çalışmaların yapıldığını sahanın çizildiğini ve oynanabilecek materyallerin hazırlandığını belirtti.

Saha hazırlanırken Aslanköy'de organizasonu aşama aşama yerinde takip eden Başkan Fırat Deniz sahanın ilk çizgisini de kendisi çizdi.

Köy gençliği heyecanlı

Başkan Deniz sahanın çizimi ve saha materyallerinin hazırlanması sırasında olayı yakından takip eden gençlerin yeni tanışacağı badminton sporu için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Çok kısa bir süre sonra Uluslarası Turnuvalara katılan ülkemizin başarılı sporcuları Seymen Deniz ve Eren Özuyanık'ın Badminton Sporunu tanıtmak için Aslanköy'de bir gösteri organizasyonu da düzenleyeceklerini belirtti.

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