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Badmintonda İşbirliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Badminton Federasyonu ile Türkiye Badminton Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Badmintonda İşbirliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Badminton Federasyonu ile Türkiye Badminton Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:50
Badmintonda İşbirliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Badminton Federasyonu ile Türkiye Badminton Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Yapılan açıklamaya göre, protokole Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ve KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz imza koydu.

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Protokol kapsamında KKTC'den antrenör ve sporcularının gelişimi için seminerler ile kurslar düzenlenip, malzeme yardımında bulunulacak.

Törende konuşan başkan Özmekik, "KKTC ile imzalanan protokol önemli. KKTC federasyon Başkanı Fırat Deniz ile iyi ilişkiler içerisindeyiz. Her alanda destek olmaya çalışacağız. Bundan sonra da desteklerimiz artarak sürecek." ifadelerini kullandı.

Fırat Deniz de Türkiye Badminton Federasyonu ile kurdukları yakın ilişki ve diyalogun ardından KKTC'de badminton sporunun geliştiğini belirterek, "İmzalanan protokolle iş birliğimiz gelişerek artacak. Başkan Murat Özmekik'e Kıbrıs badmintonuna bugüne kadar verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 28.08.2019 13:58
Anahtar Kelimeler:
Kktc Badminton
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