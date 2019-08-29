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Badmintonda işbirliği

KKTC Badminton Federasyonu ile TC Badminton Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Badmintonda işbirliği

KKTC Badminton Federasyonu ile TC Badminton Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:58
Badmintonda işbirliği

TC Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ile KKTC Badminton Ferasyonu Başkanı Fırat Deniz’in imza koyduğu protokol iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.
Protokole göre KKTC antrenör ve sporcularının gelişmesi için seminerler ve kurslar düzenlenmesi, hakemlerin görevleri, malzeme yardımı ve karşılıklı işbirliği konusunda maddeler yer alıyor.

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Türkiye Cumhuriyeti Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, KKTC ile imzalanan protokolun önemine değinirken, 2004 yılından beri sürdürdükleri bu görev süresince KKTC federasyon başkanı Fırat Deniz ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirtti.

KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Badminton Federasyonu olarak çalışmalarına yoğun bir biçimde devam ettiklerini, TC Badminton Federasyonu ile kurmuş oldukları yakın ilişki ve diyaloğun neticesinde Kıbrıs'ta Badminton sporunun geliştiğini belirterek, imzaladıkları protokolle işbirliğinin gelişerek artacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Badminton
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