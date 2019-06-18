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Badmintonda Gençler Ligi başlıyor

Badmintonda Gençler Ligi başlıyor

18 Haziran 2019 Salı 07:54
Badmintonda Gençler Ligi başlıyor

Badminton Federasyonu faaliyet programında yer alan Gençler Ligini düzenliyor.
Badminton Federasyon başkanı Fırat Deniz Gençler Liginin düzenlenmesi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, 19 Haziran’da başlayacak olan Ligi Temmuz ayı başında bitirmeyi planladıklarını söyledi. Başkan Deniz, Gençler Liginin düzenlenmesi sayesinde sporcularımızın daha fazla maç yaparak kendilerini geliştireceklerini ve kulüplerin koyacağı katkılarla da ülkemizde badminton sporunun gelişeceğini söyledi. 

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Başkan Deniz YDK Spor Salonunda tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek olan ligde, puan sistemine dayalı en fazla galibiyet alan takımın şampiyon olacağını belirtirken, Gençler Badminton Liginde mücadele edecek sporculara ve takımlara da başarılar diledi.
 

Anahtar Kelimeler:
Kktc Badminton Gençler Ligi
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