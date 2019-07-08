Badmintonda 13 yaş altı şampiyonası

Federasyonu 12 Temmuz 2019 tarihinde 13 Yaş Altı KKTC Şampiyonası düzenliyor. Badminton federasyonunun düzenleyeceği U13 Şampiyonası 12 Temmuz Cuma günü Yakın Doğu Koleji Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılacak olan sporcular Federasyonun Web Sitesinden turnuvaya kayıt yaptıracaklardır.Federasyon başkanı Fırat DENİZ, başvuruların info@kktcbadminton.com adresine yapılması gerektiğini başvuru yapanların isim-soyisim, doğum tarihi, hangi kulübün sporcusu (Herhangi bir kulüpte değilse ferdi sporcu) olduğunu yazmaları gerektiğini belirtti.

Federasyon Başkanı DENİZ, turnuvaya katılacak sporcuların kaydını 10 Temmuz 2019 günü saat 22.00’a kadar Federasyona bildirmek zorunda olduklarını aksi takdirde turnuvaya ve kura çekimine kesinlikle alınmayacaklarını ifade etti.

Turnuvaya en büyük 2007 doğumlu ve en küçük de 2009 doğumlu sporcular başvurabilecekler.