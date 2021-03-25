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Badmintoncularımızdan Nehir Meral Deniz ve Salih Doğu Öztürk Türkiye adına yarışacak

25 Mart 2021 Perşembe 19:02
Badmintoncularımızdan Nehir Meral Deniz ve Salih Doğu Öztürk Türkiye adına yarışacak
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Büyük başarı

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Badmintonda Nehir Meral Deniz ve Salih Doğu Öztürk Türkiye Milli Takımına seçildi. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 2019 yılında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen 13 yaş altı Türkiye Şampiyonası'nda Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarılı sporcuları Nehir Meral Deniz ve Salih Doğu Öztürk Ana Tablo'ya kalarak büyük bir başarı elde etmişlerdi. Bu başarıdan dolayı iki sporcumuz da Türkiye Milli Takımına seçildi. 

Gurur duyuyoruz
Bu başarılarından dolayı Türkiye Milli Takımı ile Uluslararası Turnuvalara katılacak olan sporcularımızın çok mutlu olduklarını belirten Badminton Federasyonu, sporcularıyla gurur duyduklarını ve bundan sonraki süreçte başarılarının artarak devam edeceğine inançlarının tam olduğunu belirtti. Çalışmalarına federasyon antrenörü Savaş Dursun ile bireysel olarak başlayan Nehir ve Salih de mutluluklarını dile getirdiler.
 

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Anahtar Kelimeler:
KktcSporBandminton
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