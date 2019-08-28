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Badmintoncularımızdan başarı

U13 KKTC Badminton Milli Takımımız Ankara'dan mutlu döndü..

Badmintoncularımızdan başarı

U13 KKTC Badminton Milli Takımımız Ankara'dan mutlu döndü..

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:55
Badmintoncularımızdan başarı

U13 KKTC Badminton Milli Takımımız Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 15 galibiyet alarak adaya mutlu döndü..

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Turnuvanın birinci gününde 10 galibiyet elde eden takımımız ikinci ve üçüncü gün de 5 galibiyet daha almayı başardı. Çift erkeklerde Salih ve Başar tur atlarken, çift bayanlarda Nehir ve İzgi tur atlayan sporcularımız oldu. Çift erkeklerde Jacob ve Aral ikilisi rakiplerini elemeyi başarırken Salih Öztürk de tek erkeklerde tur atladı. Nehir Deniz ikinci gün Zonguldaklı rakibini yenerken, üçüncü gün de Ankaralı rakibini yenerek elemeyi başardı.

Nehir ve Salih ana tabloda

Tek Bayanlar kategorisinde yarışan YDÜ sporcusu Nehir Deniz 4 tur geçerek ana tabloya kalan ilk bayan sporcumuz olarak büyük bir başarıya imza attı. Tek Erkekler kategorisinde yarışan sporcumuz Salih Öztürk ise geçen yıl topladığı puanlarla ana tabloya girmeyi başardı.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Badminton U13
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