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Badminton topu sektirme yarışması

10 Şubat 2021 Çarşamba 19:17
Badminton topu sektirme yarışması
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Badminton Federasyonu Sevgililer günü için “sevgi dolu” yarışma düzenliyor.

Carlton Kuzey Kıbrıs Distribütörü Anıl Spor iş birliği ile organize edilen top sektirme yarışmasında çiftler diğer çiftlerle mücadele edecek.

Turnuvaya katılan çiftler badminton raketi ile en fazla top sektirmeye çalışarak online olarak birbirleriyle eğlenerek yarışacaklar.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz, geçen hafta sporcular için düzenleyecekleri online top sektirme yarışmasına büyük bir ilgi ile karşılaştıklarını bu ilginin badminton sevgisi ile birlikte sevgililer gününe özel bir turnuva fikri doğurduğunu belirtti.

Sevgililer günü turnuvaya katılmak isteyen çiftlerin https://forms.gle/3J48CFJUytHLN1JL8 adresine başvuru yapmaları gerektiğini belirten başkan Deniz, turnuva hakkında daha geniş bilginin ise www.kktcbadminton.com adresinden, Carlton North Cyprus veya sosyal medya adresimiz olan KKTC Badminton Federasyonu hesabından takip edilebileceğini söyledi.

Ayrıca turnuvaya katılmak isteyenlerin 13-02-2021 tarihine kadar kayıtlarını yapmaları gerektiğini belirten Federasyon Başkanı Fırat Deniz, yarışmayı kazanan çiftlere çeşitli hediyeler verileceğini de belirtti.

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