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Badminton Federasyonu’ndan malzeme yardımı

KKTC Badminton Federasyonu her yıl olduğu gibi bu yıl da kulüplere malzeme yardımı yaptı. Ülkemizde Badminton sporunun gelişmesi için yaptığı sosyal sorumluluk projeleri yanında yaptığı malzeme desteği ile Badminton Federasyonu dikkat çekiyor.

18 Mart 2021 Perşembe 15:44
Badminton Federasyonu’ndan malzeme yardımı
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KKTC Badminton Federasyonu her yıl olduğu gibi bu yıl da kulüplere malzeme yardımı yaptı. Ülkemizde Badminton sporunun gelişmesi için yaptığı sosyal sorumluluk projeleri yanında yaptığı malzeme desteği ile Badminton Federasyonu dikkat çekiyor. Ülkemizde son yıllarda Başkan Fırat Deniz’in ve yönetiminin göreve gelmesi ile sürekli gelişen ve ülke geneline yayılan spor branşı olarak dikkat çeken Badminton sporu büyümeye devam ediyor. İlk olarak okullara ücretsiz malzeme yardımı yapan badminton federasyonu kulüplere de her yıl düzenli olarak yaptığı ücretsiz malzeme yardımlarına devam ederken yapmış olduğu Köy Projesi ile de büyük ses getirmişti. Pandemi süresinde de online olarak yaptığı etkinliklerle dikkat çeken Badminton Federasyonu sosyal sorumluluk projeleriyle de ülke sporuna katkı koymaya devam ediyor. Mali kurula katılan ve malzeme desteği isteyen kulüplere raket, top, file yardımında bulunan Badminton Federasyonu, okul ve kulüplerimizin gençlerin spor alanına yönelmelerinde başrolü oynadıklarını bu nedenle okullara ve kulüplerimize her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz malzeme yardımında bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada bu malzemelerin dağıtılmasında kendilerine destek veren Türkiye Badminton Federasyonuna da ayrıca teşekkür ettiler.

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