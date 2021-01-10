Badminton Federasyonu tamir edildi

Badminton Federasyonu Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan federasyon lokalinin üstünden akan yağmur sularını önlemek açısından bakım ve tamiratını yaptırdı.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz tamirat süresi boyunca işleri yerinden takip ederken stadın merdivenlerinden akan suların federasyon lokaline zarar vermeye başladığını bu nedenle stadın üstüne müdahele etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Spor Dairesi ile birlikte istişare içerisinde yapılan tadilatın Federasyon Binasının iç tarafında da devam edeceğini belirten Başkan Deniz tesislerin daha uzun ve güvenli bir şekilde kullanılır olabilmesi için bakımlarının yapılmasının şart olduğunu belirtti.