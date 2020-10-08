Badminton Federasyonu Köy Projesi başlıyor

Badminton Federasyonu hafta sonu düzenleyeceği Köy Projesi için hazırlıklarını tamamladı. Ülkemizde Badminton sporunun gelişmesi için Köy Projesinin ilki hafta sonu Mesarya Bölgesindeki ASLANKÖY’de başlıyor. Başkan Fırat Deniz yaptığı açıklamada Köy Projesi için Milli sporculardan oluşan 10 kişilik sporcu grubu yanında Dünya Şampiyonasına katılan YDÜ’nün iki başarılı badmintoncusu Seymen Deniz ve Eren Özuyanık’ın da katılacağı organizasyona hazır olduklarını belirtti. Başkan Deniz düzenleyecekleri bu organizasyonla bölgedeki gençliğe alternatif sporlarla tanışma fırsatı vereceklerini belirtirken, merkezlere gidip de spor yapamayan çocukların da spor yapabilmeleri için olanak sağlayacaklarını söyledi. Milli Sporcuların Badminton Sporunu tanıtma açısından gösteri yapacağı organizasyonda, çocuklara yönelik de yarışmalar düzenlenip hediyeler verilmesi planlanıyor. Federasyon Başkanı Fırat Deniz Aslanköy’deki gençliğin organizasyon için heyecanlı olduğunu belirtirken 10 Ekim Cumartesi saat 17.00’de Aslanköy Parkında düzenlenecek olan organizasyona basın yanında çevre halkının da büyük ilgi gösterdiğini belirtti.