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Badminton'da 20 Temmuz etkinlikleri

Net Spor Kulübü 25-07-2020 Cumartesi günü gençlere Badminton etkinliği düzenledi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:00
Badminton'da 20 Temmuz etkinlikleri
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Net Spor Kulübü tarafından düzenlenen İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonundaki Badminton turnuvasında gençler 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için ter döktü. İskeledeki Turnuvaya katılan sporcu ve antrenörlere plaket ve anı madalyası takdim edildi.

Organizasyonun başında kısa bir konuşma yapan Federasyon Başkanı Fırat Deniz, 20 Temmuz etkinliğine katılan tüm sporculara teşekkür ederken bu bayramların onların sahip çıkmasıyla yaşatılacağını ve bu sebeple düzenlenen turnuvanın ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Badminton 20 Temmuz
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