Azmin zaferi

Yusuf YILDIZEV

… Bir başarı öyküsünün mimarı. Kemal geçtiğimiz gün Amerika’nın Atlantic City eyaletinde düzenleneyarışmasında 1. gelerek büyük bir başarıya imza attı.

Kemal , Zehra Aba’nın torunu. Lefkoşa’nın belki de en güzel ev yemeklerinin yapıldığı, nefis bir restaurant. Kemal çevresinde çok sevilen ve bilinen bir arkadaşımız. Yıllarca çeşitli diyetler yapmış, bir süre işe yaramış ciddi seviyede kilolar vermiş ancak her defasında sonu istediği gibi olmamış. Verdiği kiloları geri almış. Bundan 2 sene önce mide ameliyatı olmaya karar verdikten sonra hayat Kemal için 180 derece değişmiş. 160 KG’den 72’ye düşmeyi başarmış. Şu anki hayatından çok memnun olduğunu ifade eden Kemal: ”Her gün yediğim o yemeklerin yüzünden yıllarca eziyet çektim, çok acı duydum ve en son kendime küstüm. Üzerime giyecek kıfayet bulmakta güçlük çekmeye başladım. 4XL kifayet aldığımı bilirim. Üzerimdeki hamlıktan çok bunalmıştım. Ameliyat olmaya karar verince kendi kendime söz verdim. Zayıflamayı başaracam ve çok çalışacam. Sporu hayatımdan hiç eksik etmedim, her gün çalıştım. Her gün tartıya çıktım. O giyemediğim kıfayetlerin acısını çıkarmayı başardım. En önemlisi sağlıklı bir birey olarak hayatıma devam ediyorum. Bu zorlu süreçte her zaman yanımda olan aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Son olarak bu yola çıkan değerli arkadaşlara şunu söyleyeyim. Vazgeçmesinler, ben çok mücadele ettim ama sonunda mutlu bir insan olmayı başarabildim.”diyerek sözlerine son verdi.