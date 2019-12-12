banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110115
ALTIN
273.454
DOLAR
5.7673
STERLİN
7.5900
EURO
6.4129
7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Gönyeli girişinde kaza
GÖNYELİ GİRİŞİNDE KAZA
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

Azmin zaferi

Ülkemizin sporcularından Kemal Özekmekçi Amerika’da girdiği yarışmada “Değişim” kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Azmin zaferi

Ülkemizin sporcularından Kemal Özekmekçi Amerika’da girdiği yarışmada “Değişim” kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

12 Aralık 2019 Perşembe 01:14
Azmin zaferi

Yusuf YILDIZEV

banner317
Kemal Özekmekçi… Bir başarı öyküsünün mimarı. Kemal geçtiğimiz gün Amerika’nın Atlantic City eyaletinde düzenlene WBBF Transformation yarışmasında 1. gelerek büyük bir başarıya imza attı.

Kemal , Zehra Aba’nın torunu. Lefkoşa’nın belki de en güzel ev yemeklerinin yapıldığı, nefis bir restaurant. Kemal çevresinde çok sevilen ve bilinen bir arkadaşımız. Yıllarca çeşitli diyetler yapmış, bir süre işe yaramış ciddi seviyede kilolar vermiş ancak her defasında sonu istediği gibi olmamış. Verdiği kiloları geri almış. Bundan 2 sene önce mide ameliyatı olmaya karar verdikten sonra hayat Kemal için 180 derece değişmiş. 160 KG’den 72’ye düşmeyi başarmış. Şu anki hayatından çok memnun olduğunu ifade eden Kemal: ”Her gün yediğim o yemeklerin yüzünden yıllarca eziyet çektim, çok acı duydum ve en son kendime küstüm. Üzerime giyecek kıfayet bulmakta güçlük çekmeye başladım. 4XL kifayet aldığımı bilirim. Üzerimdeki hamlıktan çok bunalmıştım. Ameliyat olmaya karar verince kendi kendime söz verdim. Zayıflamayı başaracam ve çok çalışacam. Sporu hayatımdan hiç eksik etmedim, her gün çalıştım. Her gün tartıya çıktım. O giyemediğim kıfayetlerin acısını çıkarmayı başardım. En önemlisi sağlıklı bir birey olarak hayatıma devam ediyorum. Bu zorlu süreçte her zaman yanımda olan aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Son olarak bu yola çıkan değerli arkadaşlara şunu söyleyeyim. Vazgeçmesinler, ben çok mücadele ettim ama sonunda mutlu bir insan olmayı başarabildim.”diyerek sözlerine son verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kemal ÖzekmekçiWBBF Transformation
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Budocularımızdan 4 şampiyonluk
Budocularımızdan 4 şampiyonluk
Gümüş at gururlandırdı
Gümüş at gururlandırdı
MTG galibiyet peşinde
MTG galibiyet peşinde
Maraş’tan Başçeri’ye ziyaret
Maraş’tan Başçeri’ye ziyaret
Yarı finalistler belirlendi
Yarı finalistler belirlendi
2019 Masters şampiyonu Hasan Garabli
2019 Masters şampiyonu Hasan Garabli
Lefkoşa’ya yeni derbi
Lefkoşa’ya yeni derbi
Atletizmde 2. Ayak Final Yarışları yapılıyor
Atletizmde 2. Ayak Final Yarışları yapılıyor
Yüzücülerimizden rekorlu başarı
Yüzücülerimizden rekorlu başarı
DAÜ’den geçit yok
DAÜ’den geçit yok

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim