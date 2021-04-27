Azim ve irademiz aydınlığımız olacak

Çetinkaya Türk Spor Kulübü Urcan Vangöl Futbol Akademisi Sportif Direktörü Salih Işık, beş yıl sonra kendi öz kaynaklarından yetiştirdiği çocuklarıyla liglerde başarıyla mücadele edeceğini söyledi.

Pandemi nedeniyle bir süre antrenmanlarına ara vermek zorunda kalan Çetinkaya Urcan Vangöl Futbol Akademisi, çalışmalarına yeniden başladı. Sportif direktör Salih Işık, spor servisine yaptığı açıklamada çok iyi bir çalışma ortamı yarattıklarını, başkan, yönetim ve teknik ekip olarak büyük fedakarlık yaptıklarını, Çetinkaya’nın ihtiyacı olan alt yapıyı kurduklarını ve beş yıl sonra kendi öz kaynaklarından yetiştirdikleri oyuncuların liglerde başarıyla mücadele edeceğini söyledi.

“Haftanın beş günü çalışıyoruz”

“Çalışmalarımıza geçtiğimiz ay başladık” diyen Çetinkaya Türk Spor Kulübü Urcan Vangöl Futbol Akademisi Sportif Direktörü Salih Işık, “Değişik yaş gruplarında çocuklarımızla birlikte Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün geleceğini kurtarma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzel bir ekip oluşturduk. Pazartesi’nden Cuma gününe kadar 18.00 ile 20.30 saatleri arasında antrenmanlarımızı yapıyoruz. 2016 doğumlularından 2009 doğumlulara kadar 11 farklı yaş grubunda çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Beş yıl sonra kendi çocuklarımızla”

Sportif Direktör Salih Işık, Çetinkaya’nın geleceği için alt yapıyı kurduklarını dile getirdi. “Biz gittik, gördük, izledik” diyen Işık, “Başarılı bir akademide çalışma düzeni nasıl sağlanır. Bu bağlamda bizler de 2019 yılında Çetinkaya’ya gelirken şu anda mevcut bir çim sahanın yanına iki çim saha daha ekledik. Halı sahamız da var zaten. Türkiye’de bile şu an birçok kulüpte bu denli mevcut tesis yok. Buraya bayağı emek sarf ettik ve ediyoruz. Üç tane çim sahanın, bir halı sahanın bakımı kolay değildir. Başkanımız, yönetim kurulumuz, hocalarımızla birlikte tamamen kendimizi bu işe adadık. İlk önceliğimiz alt yapı. Çetinkaya beş yıl sonra tamamen kendi öz çocuklarıyla Altınordu modeli gibi yerini alacaktır ki Çetinkaya’ya da yakışan budur çünkü Kıbrıs Türk futbolunun efsane takımı Çetinkaya’dır” dedi.

“Çocuklar spor yapmalıdır”

“Tüm çocuklarının Çetinkaya A takımında oynaması mümkün değildir ancak biz tüm çocuklarımızı ülke sporuna kazandırma amacındayız” diyen Salih Işık, “Bizim en büyük isteğimiz özellikle bu süreç içerisinde çocukların spor yapmasıdır. Çocuklar çok kötü bir süreçten geçti. Kilo alanlar oldu. Yeniden spora dönmeleri ve sosyalleşmeleri şarttır. Çocuklar bu ülkenin geleceğidir” şeklinde konuştu.