Ayşe Günerman Özılgaz : Hedefimiz şampiyonluk

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde oynadığı beş maçı kazanarak lig mücadelesine kayıpsız devam eden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) antrenör Ayşe Günerman Özılgaz yaptığı değerlendirmede hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu, eksiklerini daha da iyileştirerek şampiyonluğa uzanmak istediklerini belirtti.
Özılgaz: “Günden güne uyumumuz artıyor”
“Eksiklerimizi iyileştirerek şampiyon olmak istiyoruz”
Hedeflerinin güncel basketbol oynamak olduğunun altını çizen Özılgaz, “Şu an için oynadığımız basketboldan memnunum. Hedefimiz lig şampiyonluğu. Planlı, programlı bir şekilde eksiklerimizi daha iyileştirerek lig şampiyonluğuna uzanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.