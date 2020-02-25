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Ayşe Günerman Özılgaz : Hedefimiz şampiyonluk

Basketbol Kadınlar Ligi’nde oynadığı beş maçın tamamını kazanan UKÜ’de antrenör Ayşe Günerman Özılgaz değerlendirmelerde bulundu

Ayşe Günerman Özılgaz : Hedefimiz şampiyonluk

Basketbol Kadınlar Ligi’nde oynadığı beş maçın tamamını kazanan UKÜ’de antrenör Ayşe Günerman Özılgaz değerlendirmelerde bulundu

25 Şubat 2020 Salı 11:11
Ayşe Günerman Özılgaz : Hedefimiz şampiyonluk
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde oynadığı beş maçı kazanarak lig mücadelesine kayıpsız devam eden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) antrenör Ayşe Günerman Özılgaz yaptığı değerlendirmede hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu, eksiklerini daha da iyileştirerek şampiyonluğa uzanmak istediklerini belirtti.

Özılgaz: “Günden güne uyumumuz artıyor”

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“UKÜ Spor Kulübü olarak KKTC Basketbol Federasyonu Kadınlar Ligi’nde lider olarak mücadele etmenin gururunu yaşıyoruz” diyerek sözlerine başlayan Ayşe Günerman Özılgaz, “Şu ana kadar ligde 5 maç yapmış bulunmaktayız. Oynadığımız bu beş maçın değerlendirmesini yapacak olursak sporcularımızın günden güne birbirleri ile olan uyumlarının arttığını görüyorum ve bu bizi daha hızlı bir takım haline getiriyor” ifadelerini kullandı.

“Eksiklerimizi iyileştirerek şampiyon olmak istiyoruz”

Hedeflerinin güncel basketbol oynamak olduğunun altını çizen Özılgaz, “Şu an için oynadığımız basketboldan memnunum. Hedefimiz lig şampiyonluğu. Planlı, programlı bir şekilde eksiklerimizi daha iyileştirerek lig şampiyonluğuna uzanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Günerman ÖzılgazBasketbol Kadınlar Ligi UKÜ
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