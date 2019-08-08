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Aykut Sokullu, rakip tanımıyor

KTKOD’un organize ettiği “Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası”nın ikinci yarışı, yine klasiklerin şovuna tanıklık etti

Aykut Sokullu, rakip tanımıyor

KTKOD’un organize ettiği “Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası”nın ikinci yarışı, yine klasiklerin şovuna tanıklık etti

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:17
Aykut Sokullu, rakip tanımıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Cyprus Wireless Solutions ana sponsorluğunda ve KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde organize ettiği “Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası”nın üç ayaktan oluşan yarışının ikinci ayağı tamamlandı.

Aykut Sokullu, iddiasını ortaya koydu

1972 model Ford Escort MK1 aracıyla Aykut Sokullu, geçtiğimiz yıl 3 yarışta elde ettiği birinciliği, bu yıl da kimseye kaptırmayacak gibi görünüyor. Sokullu, üç ayaktan oluşan ve sonuncusu 5 Ekim’de yapılacak slalom yarışının ilk ikisini de lider bitirdi.Geçtiğimiz yılla birlikte, slalomda 5’te 5 yapan Sokullu, bu alanda rakip tanımadığını gösterdi.

Ödüller verildi

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Nefes kesen performanslara tanıklık edilen yarışta, “Genel Klasman” birincisi 1972 model Ford Escort MK1 aracıyla Aykut Sokullu olurken, ikincilik 1969 model Austin Mini Pick up klasiğiyle Hüseyin Gümüşok’un, üçüncülük de 1971 model Austin Mini Clubman aracıyla Türkeş Barkut’un oldu.

“Turing Kategorisi”nde de hünerlerini sergileyen klasikler, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

“E Kategorisi”nde Turgut Bürüncük, “F Kategorisi”nde Coşkun Gürel, “G Kategorisi”nde Erdoğan Aşık, “Kadınlar Kategorisi”nde Pembe Topel, “Turing A Kategorisi”nde ayrıca “BMW E30 Kategorisi”nde Taner Gerçel, “Turing B Kategorisi”nde Kürşat Güdül, “VW Beetle Kategorisi”nde Hasan Gönenoğlu, zirvede yer aldı.

Dereceye girenlere kupaları dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.KTKOD Başkanı Burçin Aliusta da, yarış ana sponsoru Cyprus Wirelles Solution Müdürü Zerrin Refikoğluları’na desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

“Yollarda değil, pistlerde hız yap” sloganıyla düzenlenen şampiyonada her zaman olduğu gibi çok sayıda genç ve çocuğa da görevler verildi. Pistteki görevlerini başarıyla tamamlayan gençler, madalyalarla onurlandırıldı. Şampiyonanın ikinci yarışı katılımcılara 1 kat sayı puan verirken; kayıt yaptıran ve yarışı tamamlayan her ekibe de 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda 10 puan verdi.

Şampiyonanın final yarışı ise 5 Ekim günü yapılacak ve 1.5 kat sayıyla puan vererek yılın şampiyonlarını belirleyecek.

Anahtar Kelimeler:
Aykut Sokullu
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