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Aydınköy’de birinciler belirlendi

Güneyden de yarışçıların katıldığı organizasyonu yaklaşık 2bin seyirci yerinde takip etti.

Aydınköy’de birinciler belirlendi

Güneyden de yarışçıların katıldığı organizasyonu yaklaşık 2bin seyirci yerinde takip etti.

24 Eylül 2019 Salı 10:50
Aydınköy’de birinciler belirlendi

KKTC 2019 Motodrag Şampiyonası’nda sezon, önceki gün Aydınköy çevre yolunda yapılan yarışla devam etti. Sezonun üçüncü yarışı Güven Sigorta, Lungo Cafe ve Radyo Juke’un katkılarıyla hayata geçirilirken yarışta 40 sporcu mücadele etti. Motosikletlerin motor hacimlerine ve modifiyelerine göre toplam 6 sınıfta yarışlar yapıldı. Güneyden de yarışçıların katıldığı organizasyonu yaklaşık 2bin seyirci yerinde takip etti. Sabah saatlerinde sıralama seansıyla başlayan organizasyonda eşleşmelerin belirlenmesiyle finallere geçildi. Rakiplerini bir bir eleyerek günü sınıflarında lider tamamlayan isimler; 600cc sınıfında Ali Alpaslan, 600cc M1 sınıfında Enis Süleyman, 1000cc sınıfında Hasan Kazın, 1000cc M1 sınıfında Cemal Çelik ve 1000cc M2 ile 1000cc M2 Pro sınıfında Giannos Papasavva oldu. yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.

600cc

1.Ali Alpaslan (4)

2.Hakan Beyazgül (26)

3.Abdullah Porsnuk (48)

600ccM1

1.Enis Süleyman (27)

2.Ali Alpaslan (4)

3.Hakan Beyazgül (26)

1000cc std

1.Hasan Kazın (666)

2.Hakan Beyazgül (111)

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3.Uğur Yazıcı (55)

1000cc M1

1.Cemal Çelik (754)

2.Ahmet Bağrıaçık (58)

3.Engin Kaya (54)

1000cc M2

1.Giannos Papasavva (40)

2.Panayiotis Styliaou (8)

3.Cemal Çelik (754)

1000cc M2

1.Giannos Papasavva (40)

2.Panayiotis Styliaou (8)

3.Antonis Antoniou (33)

Anahtar Kelimeler:
KKTC 2019 Motodrag Şampiyonası
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