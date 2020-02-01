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Aydın’dan bronz madalya

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerin Türkiye salon şampiyonalarında elde ettiği başarılı sonuçlara bir yenisi daha eklendi.

Aydın’dan bronz madalya

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerin Türkiye salon şampiyonalarında elde ettiği başarılı sonuçlara bir yenisi daha eklendi.

01 Şubat 2020 Cumartesi 19:04
Aydın’dan bronz madalya

Aydın’dan bronz madalya

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerin Türkiye salon şampiyonalarında elde ettiği başarılı sonuçlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda yer alan atletlerimizden Tuğba Aydın bronz madalya kazandı.

İstanbul’da düzenlenen Büyükler ve U20 şampiyonasında, üç adım atlama branşında yarışan Aydın, elde ettiği 12.78’lik derecesi ile üçüncü oldu ve bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Atletizm FederasyonuTuğba AydınTurkcell Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası
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