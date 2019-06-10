Aydın Yılmaz Gençlerbirliği için geldi

Uzun yıllar Galatasaray ve Türkiye Milli takımının değişmez ismi olan Aydın Yılmaz manejeri ile birlikte Larnaka Gençler Birliği ile transfer görüşmesi yapmak için dün öğlen İskele’ye geldi. Aydın Yılmaz’ı Ercan’da Başkan Rifat Berkel karşıladı.

Kulüp başkanı Rifat Berkel tarafından yapılan açıklamada, bir süredir futbolcunun manejeri ile yapmış oldukları görüşmelerin olumlu geçmesinin ardından, sözleşme detaylarını görüşmek için futbolcu ve manejeri dün öğle saatlerinde Ercan Havalimanından KKTC’ye geldi. Aydın Yılmaz ve menejerini Başkan Rifat Berkel alanda karşıladı. Transfer görüşmelerinin olumlu geçmesinin ardından Aydın Yılmaz’ın adaya gelmesi ile birlikte maddi detaylar masaya yatırılacak ve Aydın Yılmaz tesisleri gezecek.