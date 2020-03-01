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Aydın ve Savaşkan kürsüde

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Tuğba Aydın ve Buse Savaşkan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 6. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası’nda başarılı sonuçlar elde etti.

Aydın ve Savaşkan kürsüde

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Tuğba Aydın ve Buse Savaşkan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 6. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası’nda başarılı sonuçlar elde etti.

01 Mart 2020 Pazar 12:46
Aydın ve Savaşkan kürsüde
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Tuğba Aydın uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında iki üçüncülükle kupayı tamamladı. Türkiye Milli Takımı ile kampta bulunan ve kupada yarışan Buse Savaşkan ise yüksek atlama branşında ikinci olma başarısı gösterdi.

Tuğba Aydın uzun atlama branşında 5.84’lük derecesi ve üç adım atlama branşında 12.90’lık derecesi ile üçüncülükler elde etti. Buse Savaşkan ise yüksek atlama branşındaki 1.79’luk derecesi ile ikinci oldu. Her iki sporcumuz elde ettikleri dereceler ile genel sıralamada ilk sekiz içerisine girdikleri için özel para ödülü de aldılar.

Anahtar Kelimeler:
6. Ruhi Sarıalp Atlamalar KupasıBuse SavaşkanTuğba Aydın
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