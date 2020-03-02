banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107310
ALTIN
316.298
DOLAR
6.2230
STERLİN
7.8893
EURO
6.9470
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
Kendimi bildim bileli yeni bir hastane yapılacak!
Kendimi bildim bileli yeni bir...
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları

Aydın ve Savaşkan kürsüde

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Tuğba Aydın ve Buse Savaşkan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 6. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası’nda başarılı sonuçlar elde etti.

Aydın ve Savaşkan kürsüde

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Tuğba Aydın ve Buse Savaşkan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 6. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası’nda başarılı sonuçlar elde etti.

02 Mart 2020 Pazartesi 21:50
Aydın ve Savaşkan kürsüde
banner337

Tuğba Aydın uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında iki üçüncülükle kupayı tamamladı. Türkiye Milli Takımı ile kampta bulunan ve kupada yarışan Buse Savaşkan ise yüksek atlama branşında ikinci olma başarısı gösterdi.

Tuğba Aydın uzun atlama branşında 5.84’lük derecesi ve üç adım atlama branşında 12.90’lık derecesi ile üçüncülükler elde etti. Buse Savaşkan ise yüksek atlama branşındaki 1.79’luk derecesi ile ikinci oldu. Her iki sporcumuz elde ettikleri dereceler ile genel sıralamada ilk sekiz içerisine girdikleri için özel para ödülü de aldılar.

Anahtar Kelimeler:
Tuğba AydınBuse Savaşkan6. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yiğitcan’dan haykırış
Yiğitcan’dan haykırış
Offroad şampiyonası Alagadi’de başladı
Offroad şampiyonası Alagadi’de başladı
Hasan Kasap birinciliklere doymadı
Hasan Kasap birinciliklere doymadı
Golfte JP’s Cup Şampiyonu John Eldridge
Golfte JP’s Cup Şampiyonu John Eldridge
Masa tenisinde mali rapor onaylandı
Masa tenisinde mali rapor onaylandı
KKTC resmen Süper Lig’te
KKTC resmen Süper Lig’te
Akıncı spor federasyonlarıyla görüştü
Akıncı spor federasyonlarıyla görüştü
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi Play-off müsabakaları ile tamamlandı
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi Play-off müsabakaları ile tamamlandı
Yeniboğaziçi kupasını Tatar’dan aldı 5-0
Yeniboğaziçi kupasını Tatar’dan aldı 5-0
Ferdi yarıştılar
Ferdi yarıştılar

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim