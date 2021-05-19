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Aya’da Motokros heyecanı yaşanacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği KKTC 2021 Motokros ilk yarışı, 22 Mayıs Cumartesi günü Dilekkaya’da yapılacak.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:06
Aya’da Motokros heyecanı yaşanacak
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Uzun bir aranın ardından 2021 yılının ilk Motokros yarışı yapılıyor. Geçtiğimiz sezon Pandemi nedeniyle şampiyona iptal edilmiş, yarış yapılmamıştı. Bu sezon yine şampiyona yapmama kararı alan KITMOK yönetimi, 2021 takvimi içerisinde 2 bağımsız Motokros yarışı gerçekleştirme kararı almıştı. Yılın ilk motokros yarışı 22 Mayıs Cumartesi günü Dilekkaya’da bulunan Motokros parkurunda yapılacak. Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital FM ve Capital Türk’ün katkılarıyla gerçekleştirilecek yarışın başlama saati 17.00 olarak belirlenirken takribi finiş saati 20.00 olarak açıklandı. MX1A, MX1B, MX2A ve MX2B olmak üzere 4 sınıf üzerinden yapılacak yarışın kayıt işlemlerinin ise 20 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de tamamlanacağı duyuruldu.

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