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Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda yarışan sporcularımız ilk günü galibiyetle kapadı

Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda yarışan sporcularımız ilk günü galibiyetle kapadı

26 Temmuz 2019 Cuma 08:40
Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda yarışan sporcularımız ilk günü galibiyetle kapadı

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun ülkemizi KKTC Bayrağı altında temsil ettiği 2019 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası Hollanda’nın Veldhoven Kenti’nde gerçekleştirilen Açılış Seremonisi’nin ardından başladı. Açılış Seremonisi’nde Bayrağımızı Dünya üçüncüsü ve Avrupa ikincisi Milli Sporcumuz Mustafa Alnar taşıdı. 29 Temmuz akşamına kadar sürecek olan 2019 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda 28 ülkenin Milli Takımları hem takımsal hem de ferdi olarak yarışıyor.

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Mustafa ve Alara emin adımlarla

Geçtiğimiz yıl 10 Top Disiplini’nde Avrupa İkinciliği elde eden Genç Milli Sporsumuz Mustafa Alnar bu kez şampiyonluk için emin adımlarla ilerliyor. Mustafa Alnar 10 Top Disiplini’nde çıktığı ve zorlanmadığı ilk iki karşılaşmada; İsveç’ten Ragnar Gronsten’i 7-1 ve Polonya’dan Adam Stankiewicz’i 7-3 yenerek kayıpsız olarak adını ilk 16’ya yazdırdı. Şampiyonluk için Alnar’ın önünde dört zorlu karlışama daha var.

Önceden Avrupa üçüncülüğü bulunan Kız Milli Sporcumuz Alara Ghaffari ise Avusturya’dan Anna Riegler ve Hollanda’dan Megan Rademakers’I ayni sonuçla 5-4 yenerek 10 top disiplinine iyi bir giriş yapmış oldu.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası
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