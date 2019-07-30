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Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda Mustafa Alnar yeniden Avrupa ikincisi

Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda Mustafa Alnar yeniden Avrupa ikincisi

30 Temmuz 2019 Salı 09:55
Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda Mustafa Alnar yeniden Avrupa ikincisi

Hollanda’nın Veldhoven Kenti’nde devam eden Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonanın son disiplini olan 9 Top disiplininde Mustafa Alnar şeytanın bacağını kırarak üç kez elinden kaçırdığı yarı final şansını yakaladı ardından finale yükseldi. Tüm Dünya’ya canlı olarak servis edilen final karşılaşmasında Mustafa Alnar İsviçreli rakibi Christoffer Lentz ile karşılaştı. Geçtiğimiz yıl ülkesine iki Altın Madalya kazandıran güçlü rakibi Lentz karşısında, karşılaşmanın ilk çeyreğini 2-2 kapatan Alnar, ikinci çeyrekte yaptığı bir hatalı vuruşla 4-2 geriye düştü. Üçüncü çeyrekte oldukça zor bir topu atarken bayaz topun deliğe düşmesi ile rakibine faul veren Alnar maçın 6-2’ye ulaşmasına engel olamadı. Beklenmedik bir şekilde Alnar karşısında 6-2 öne geçmiş olmanın rahatlığı ile oyunun kontrolünü eline geçiren Lentz son iki sette de hatasız oynayarak karşılaşmayı 8-2 kazanınca Alnar Avrupa İkincisi oldu.

6 MAÇIN 5’İNİ KAZANARAK AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Mustafa Alnar 9 Top disiplininde çıktığı toplam 5 karşılaşmanın 5’ini kazanarak yenilgisiz olarak çıktığı final maçında yine galipler tarafından gelen Lentz’e karşı 8-2 kaybederek Avrupa ikincisi oldu. Alnar 9 Top finaline çıkabilmek için; Türkiye’den Nasuh Vardar’ı 8-2, İspanyol Jonas Sauto’yu 8-5, Portekiz’den Ricardo Mota’yı 8-4, İsveç^ten Ragnar Gronsten’i 8-4 ve yarı finalde Avusturya’dan Manuel Butschek’i 8-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Mustafa Alnar ülkemiz adına üçüncü kez Gümüş Madalya kazanmış oldu. Alnar ayrıca 2017 yılında Dünya Gençler Üçüncülüğü de elde etmişti.

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KARŞILAŞMA EPBF FACEBOOK SAYFASINDAN DÜM DÜNYAYA SERVİS EDİLDİ

Alnar - Lentz finali EPBF Facebook sayfasından sunumlu olarak 4 kameradan alınan görüntüler eşliğinde tüm dünyaya canlı olarak servis edildi. Canlı yayında sunumu gerçekleştiren yeni ve eski EPBF Gençlik Sorumlusu Tomas Brikmanis ile Tommi Laminaho federasyonumuz ve ülkemiz hakkında çok olumlu yorumlarda bulundular. Tomas Brikmanis, KKBF’nin özellikle son yıllarda gençlere yönelik gerçekleştirdiği yatırımlarla bu başarıyı hak ettiği ve gelecekte de adından çok söz ettireceği yorumunda bulundu. Tommi Laminaho ise önümüzdeki Ekim ayında Dr Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında ülkemizde gerçekleştirilecek olan 2019 Avrupa Genç Takımlar Kupası’ndan övgü ile bahsetti. Laminaho; daha önce Kuzey Kıbrıs ve Acapulco Hotelde organizasyonlara katıldığını ve çok başarılı bulduğunu belirterek, tüm Avrupa federasyonlarını ‘mutlaka gidilmesi gereken bir yer’ diyerek davet etti.

ÖDÜL TÖRENİNİN DÜN AKŞAM GEÇ SAATLERDE YAPILMASI BEKLENİYORDU

Şampiyona’da 9 Top disiplininin tamamlanmasının ardından, Kız ve Erkek Milli Takımlarımızın çeyrek finalde elendiği takımsal mücadelenin yarı final ve final karşılaşmalarına geçildi. Takımsal karşılaşmaların tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecek toplu Ödül Töreni’nin dün akşam geç saatlerde tamamlanması bekleniyordu. KKBF kafilesi bu gün saat 11.25’ te Ercan’dan ülkemize dönüş yapacak.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Alnar
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