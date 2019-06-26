Attila Topaloğlu Stadı bir buçuk ayda tertemiz oldu

Spor Dairesi tarafından 16 Mayıs tarihinde sürülen Attila Topaloğlu Stadı, yaklaşık bir buçuk aylık sürede pırıl pırıl oldu.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nun talimatı ile Haldun Oktay’ın yakından ilgilenerek 16 Mayıs tarihinde çimlerin sökme işlemi yapılmıştı. Sahaya, Şehit Hüseyin Ruso Stadı ve Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Antrenman Sahası’na uygulanan sistem yapıldı ve yaklaşık bir buçuk aylık bir sürede saha zemini pırıl pırıl oldu. Dün alkan Değirmencioğlu ve Haldun Oktay sahayı yerinde inceleyerek bazı yerlerde çimlerin az bittiğini ancak önlerinde çimlerin daha fazla kök salıp yeşermesi için zamanları olduğunu ifade etti. Değirmencioğlu, Attila Topaloğlu Sahası’nın da bu uygulama neticesinde yeni sezonda Lefkoşa futbol kulüplerine sıkıntısız bir biçimde ev sahipliği ve çalışma imkânı sağlayacağını ifade etti.