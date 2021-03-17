Attila Topaloğlu Hakem Akademisi hayata geçti

Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Avukat Timuçin Pirgalıoğlu, Attila Topaloğlu Hakem Akademisi’ni hayata geçirdiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit’in açıklamasıyla hayata geçen Attila Topaloğlu Hakem Akademisi ilk öğrencilerini kabul etmeye başladı.

Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Avukat Timuçin Pirgalıoğlu önceki akşam katıldığı bir televizyon programında yeni projelerini açıkladı.

Attila Topalopğlu Hakem Akademisi

Pirgalıoğlu programda Attila Topaloğlu Hakem Akademisini hayata geçirdiklerini açıklayarak 24-25 ve 26 Mart tarihlerinde yeni hakem adaylarının eğitimine başlanacağını açıkladı.

MHK Başkanı Timuçin Pırgalıoğlu, “Burada hem hakem yetiştireceğiz hem de mevcut hakemleri de eğitimin içinde tutacağız. Deneyimli hocalarımızın yanında sahada olan hakemlerimizden de bu akademide yaralanacağız” açıklamasını yaptı