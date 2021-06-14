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Atletlerimiz uluslararası organizasyonlarda yarıştı

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletleri Yiğitcan Hekimoğlu ve Taygun Artan Özcihan, hafta sonu Türkiye’de düzenlenen uluslararası organizasyonlarda yarıştı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 16:17
Atletlerimiz uluslararası organizasyonlarda yarıştı
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Yiğitcan, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun Balkan Bayrak Kupası niteliği de taşıyan organizasyonu olan Erzurum Sprint Kupası’nda, Taygun Artan Özcihan ise İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda yer aldı.

Erzurum’da düzenlenen Sprint Kupası’nda Yiğitcan Hekimoğlu 100 metre ve 4x100 metre bayrak yarışında piste çıktı. 100 metre branşında Yiğitcan 10.61’lik derecesi ile yer aldığı B serisinde beşinci, genel sıralamada 14’üncü oldu.

Yiğitcan ayrıca Umut Uysal, İzzet Safer ve Fatih Aktaş ile birlikte Türkiye B takımı olarak 4x100 metre branşında yarışırken, 40.08’lik derece ile yarışı beşinci tamamladı.

Bir diğer atletimiz Taygun Artan Özcihan ise İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda yer aldı. Genç atlet 200 metre branşında piste çıkarken serisinde 22.00’lik derecesi ile dördüncü, genel sıralamada ise Balkan beşincisi oldu.

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