Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102937
ALTIN
220.751
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8121
EURO
5.9804
Tetikçi turist çıktı
Tetikçi turist çıktı
Kargo paketinde uyuşturucu
Kargo paketinde uyuşturucu
Kızılkurt ambulansı dağıttı
Kızılkurt ambulansı dağıttı
Denktaş'ın cenaze töreni belli oldu
DENKTAŞ'IN CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU
banner282
Flaş Haber
Ölümlü kaza
Kapat

Atletlerimiz Türkiye Salon Şampiyonası’nda yarışacak

Atletlerimiz Türkiye Salon Şampiyonası’nda yarışacak

01 Şubat 2019 Cuma 22:29
Atletlerimiz Türkiye Salon Şampiyonası’nda yarışacak

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye U20 ve Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda yer alacak yarışlar 2-3 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KKTC Atletizm Federasyonu adına Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda Dilek İyihasırcı ve Tuğba Aydın, U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda Mustafa Yorulmaz ve Doğa Erek yarışacak. Kafile yarışlara katılmak için bugün (1 Şubat Cuma) sabah adadan ayrıldı. Ferhat Sakallı’nın antrenör, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani’nin başkan olarak yer aldığı kafilede şu isimler yer alıyor:

Sporcular ve yarışacakları branşlar

Dilek İyihasırcı (Büyükler 60 metre ve 60 metre engelli)

Tuğba Aydın (Büyükler uzun ve üç adım atlama)

Mustafa Yorulmaz (U20 uzun atlama)

Doğa Erek (U20 60 metre)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçurtma sörfçüsü Bridge'den nefes kesen 200 metrelik atlayış
Uçurtma sörfçüsü Bridge'den nefes kesen 200 metrelik atlayış
Cedi Osman, NBA 'Yükselen Yıldızlar' Dünya Karması'na seçildi
Cedi Osman, NBA 'Yükselen Yıldızlar' Dünya Karması'na seçildi
Chelsea'ye FIFA soruşturması: Transfer yasağı kapıda
Chelsea'ye FIFA soruşturması: Transfer yasağı kapıda
Aslan'da forvet transferi tamamlandı!
Aslan'da forvet transferi tamamlandı!
Türkiye U14 ve U16 Atletizm Yarışları kafilesi belirlendi
Türkiye U14 ve U16 Atletizm Yarışları kafilesi belirlendi
KTSYD Kupası sahiplerini buluyor..!
KTSYD Kupası sahiplerini buluyor..!
Hentbolda KTSYD Kupası sahibini bulacak
Hentbolda KTSYD Kupası sahibini bulacak
Finalin adı UKÜ - GG
Finalin adı UKÜ - GG
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
Raif Özgüren Sporun Vizyonu Eğitim Semineri Kaya Artemis Otel’de gerçekleştirilecek
Raif Özgüren Sporun Vizyonu Eğitim Semineri Kaya Artemis Otel’de gerçekleştirilecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim