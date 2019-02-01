Atletlerimiz Türkiye Salon Şampiyonası’nda yarışacak

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye U20 ve Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda yer alacak yarışlar 2-3 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KKTC Atletizm Federasyonu adına Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda Dilek İyihasırcı ve Tuğba Aydın, U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda Mustafa Yorulmaz ve Doğa Erek yarışacak. Kafile yarışlara katılmak için bugün (1 Şubat Cuma) sabah adadan ayrıldı. Ferhat Sakallı’nın antrenör, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani’nin başkan olarak yer aldığı kafilede şu isimler yer alıyor:

Sporcular ve yarışacakları branşlar

Dilek İyihasırcı (Büyükler 60 metre ve 60 metre engelli)

Tuğba Aydın (Büyükler uzun ve üç adım atlama)

Mustafa Yorulmaz (U20 uzun atlama)

Doğa Erek (U20 60 metre)